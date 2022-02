Magaly Medina sobre Anthony Aranda en Esto es guerra: “No tiene mérito alguno”

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina volvió a arremeter contra Melissa Paredes y su novio, Anthony Aranda. En esta ocasión, la presentadora de Magaly TV, la firme rechazó las últimas declaraciones que la pareja hizo en sus redes sociales y señaló que ‘el activador’ consiguió hacerse famoso por sus escándalos. “Ella (Melissa Paredes) fue el peldaño de la escalera que él necesitaba para entrar a un programa de televisión. Si no fuera por ese ‘ampay’, él no estuviera en un reality ni lo hubieran convocado porque, hace años, viene buscando la televisión. No tiene carisma, cae antipático. No sé qué es lo que cree”, comentó. Posteriormente, dijo que Aranda no merece ocupar un puesto es la lista de integrantes para la nueva temporada de Esto es guerra: “El bailarín que no tiene mérito alguno. Que sepa bailar no necesariamente es un mérito para que te lleven a un programa. Debe haber gente más talentosa, con más carisma y mejor personalidad que este bailarín”. Video: ATV.