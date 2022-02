¡Un gran gesto! Desde hace un tiempo, Leonard León viene trabajando como conductor de aplicación, debido a que se está reactivando poco a poco en el medio artístico, pues contó que es una forma de tener un ingreso extra a parte de sus ganancia por sus conciertos. De ese modo, en En boca de todos mencionó que se siente cómodo con su nuevo trabajo: “Me gusta hacer taxi, me gusta manejar”. Asimismo, aprovechó las cámaras del programa para hacer una obra caritativa con una madre venezolana que estaba vendiendo dulces en la vía pública junto a sus hijos. El cantante se mostró conmovido ante ese escenario y no dudó en regalarle todo lo que había ganado durante el día haciendo taxi a la mujer: “El día de hoy, todo lo que he trabajado Se lo voy a donar a ella, porque sé que lo necesita. Es algo que veo todos los días”, expresó. Video: América TV