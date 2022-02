Durante la última edición de Esto es guerra, se presentó a los nuevos miembros que competirán en el reality. Uno de los primeros que fueron anunciados en la noche del miércoles 23 fue el argentino Facundo González. No obstante, su entrada se vio opacada por un comentario de Fabio Agostini: “Para Facundo: Se nota que no había suficiente presupuesto y te trajeron a ti ahora. Eres el extranjero más querido, pero ahora Fabio Agostini está aquí”. Ante este comentario, el famoso ‘Wacho’ contestó con picardía: “Nunca en tu vida vas a ser más querido que yo y nunca vas a superar la cantidad de suspensiones que tengo”. El español volvió a responder y señaló que tener faltas no es algo por lo cual alegrarse. “Hay que estar mal de la cabeza para presumir de eso”, dijo. Finalmente, el argentino bromeó con respecto a que a él lo habían llamado para ser presentador: “Estoy esperando a ver si me ponen en la caja de conductor. No sé qué pasa, yo no he firmado ese contrato (haciendo referencia a su rol de competidor)”. Video: América TV.