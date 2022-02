Jossmery Toledo aseguró que considera a Allison Pastor una fuerte competidora de EEG y le dejó en claro a Fabio Agostini que no necesita que la defienda.

Fabio Agostini protagonizó un hilarante momento junto a Jossmery Toledo durante la segunda edición de Esto es guerra 10 años. Luego de que Allison Pastor aceptara enfrentarse a la expolicía, el español dijo “Doy fe de que aquí la señorita Jossmery tiene mucha fuerza... Es una chica con mucha fuerza, yo he ido a entrenar con ella y ‘agüita’, cuidadito”. Al escuchar ello, la también influencer se mostró sorprendida y rechazó rotundamente el respaldo que le brindó el popular ‘Galáctico’ al responderle “Fabio, tú solamente me has conocido una semana, pero, ¿qué hablas?”. Video: América TV