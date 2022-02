Brenda Zambrano, pareja de Guty, niega ingresar al reality: “¿Qué voy a hacer en EEG Perú?”

Brenda Zambrano celebró el ingreso de Guty Carrera a Esto es guerra; sin embargo, reveló que Melissa Loza había hablado sobre ella con un maquillador. Este hecho enfureció a la chica reality, quien no dudó en mencionar a la ‘Diosa’ a través de redes sociales. “La pueden traer a México y ponerme con el maquillista a ver si lo niega o si tiene los suficientes pantalones para decir lo que dijo. (...) Y pues sí, me ofendí”. Además, la modelo afirmó que el mencionado programa no tendría el presupuesto suficiente para contratarla. “No quiere decir que me llamen para que me inviten a EEG Perú, por dios. ¿Yo qué voy a hacer en EEG Perú? No, dios mío, y tampoco me llegaría el precio”, sentenció. Video: Twitter.