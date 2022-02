Anthony Aranda tras su ingreso a EEG: “No me interesa declarar para ningún medio”

Finalmente, Anthony Aranda cumplió su sueño de convertirse en un chico reality y lo hizo al debutar en Esto es guerra, uno de los espacios más populares y vistos a nivel nacional. A su ingreso, el bailarín dejó en claro que no declarará para ningún medio de espectáculos por todo el cargamontón que, según él, le hicieron a su pareja Melissa Paredes tras el ampay que protagonizaron. “A mí me interesa la televisión, estuve en un programa de baile, pero no me interesa declarar en ningún medio y menos espectáculos que se encargan de desprestigiar a mi novia Melissa Paredes”, dijo el Aranda, quien, a su vez, aseguró que muchos canales lo han buscado para dar la versión de los hechos y cómo inició su romance con la exconductora de América hoy. Video: América TV.