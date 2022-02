Rosángela Espinoza explotó contra Gino Pesaressi en vivo: “No quiero que me faltes el respeto”

¡Tenso momento! Rosángela Espinoza reapareció en En boca de todos luego de concretar su inesperado ingreso a Esto es guerra. Durante su participación, fue consultada por Gino Pesaressi sobre su negativa de regresar al reality y por el apodo que le puso Rafael Cardozo. La popular influencer reaccionó rápidamente y explotó contra el presentador, cuestionando su labor en el programa. “¿Eres conductor o no? Estoy molesta, respetos guardan respetos y no quiero que me faltes el respeto porque yo no te estoy cambiando de nombre. Si eres conductor, compórtate como tal”, expresó con una evidente molestia. Video: América TV.