Jessica Newton sobre comentarios de Magaly Medina: “Deyvis nunca va a estar mal parado”

Durante la última edición de Amor y fuego, Jessica Newton fue entrevistada en exclusiva para el programa. En esta oportunidad, la organizadora del Miss Universo dio sus descargos sobre lo último que dijo Magaly Medina con respecto al fin de su amistad. “Me parece increíble que estemos en esto. Yo prefiero dejar el tema ahí. Yo no vivo del rating, no me interesan este tipo de entrevistas ni gano nada con esto”, comentó. Cuando la periodista de Amor y fuego le consultó por su opinión con respecto a lo que ha dicho la conductora de televisión sobre su yerno, Newton respondió: “Deyvis nunca va a estar mal parado. La verdad es que Deyvis es encantador”. Asimismo, la exmodelo sorprendió al decir que “hay otras cosas que la apenan más” que su pelea con quien era una de sus mejores amigas hasta hace poco. Video: Willax.