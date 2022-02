Las conductoras de América hoy comentaron sobre la problemática del bullying a raíz de las declaraciones de Luciana Fuster, quien reveló que prefiere no salir de su casa por temor a ser violentada. Janet Barboza decidió compartir detalles de su infancia y dijo que ella también fue víctima de este tipo de maltrato. “Me acuerdo que cuando era pequeña mi familia me enseñaba a pelear para defenderme. Yo era una campeona repartiendo cocachos en el colegio (...) Me hacían bullying de niñita en el colegio. En esa época me decían ‘Oliva’, por lo de Popeye, esqueleto rumbero y todo lo que se puedan imaginar. Ahora me río , pero en ese momento me dañaba muchísimo”, recordó. Video: América TV.