Durante la última edición de Esto es guerra, se anunció la integración de Ignacio Baladán a las filas de participantes en el reality. Si bien el uruguayo llegó tranquilo, los controversiales comentarios de Fabio Agostini no se hicieron esperar, lo que tuvo como resultado la incomodidad del participante. Cuando se anunció el ingreso del tiktoker, la producción y los conductores del show señalaban que Ignacio buscaría retar al español en este temporada. La respuesta del modelo no demoró en llegar: “Ignacio lleva ocho años y no ha destacado”. Posterior a ello, reto al uruguayo a enfrentarse para descubrir quién es el más fuerte. Video: América TV.