Yaco Eskenazi tuvo aparición en la primera edición del programa reality Esto es guerra 10 años; sin embargo, no lo hizo como un ‘guerrero’, sino como conductor. El programa dio inicio de una inusual manera. La pareja de Natalie Vértiz aparecía sobre un yate en medio de la playa y hablaba fijamente a la cámara. A medida que daba su mensaje, no dudó en lanzar una indirecta a los ‘haters’ del espacio. “Te han tratado de convencer para que no nos quieras, para que nos veas, pero en el corazón de un hincha nadie puede mandar. Esto es guerra está de vuelta, pese a quien le pese, y es que mientras vuelas más alto más esperarán tu caída. 10 años siendo los número uno. No son gratuitos, gracias a ustedes, a nuestros detractores, a nuestros hinchas y a este equipo (la producción)”. VIDEO: Esto es guerra