Vania Bludau revela que en el 2015 se fue del país porque no soportó las críticas: “Me volvieron débil”

La ex chica reality Vania Bludau se pronunció luego de que Luciana Fuster expresara que viene siendo víctima de ciberbullying y violencia contra la mujer desde que inició su romance con Patricio Parodi. A propósito de ello, la pareja de Mario Irivarren salió en defensa de los personajes públicos que reciben miles de críticas por sus “desaciertos” y recordó las consecuencias que aquellas le generaron en el pasado, cuando fue atacada en el 2015. No obstante, no explicó la razón por la que fue criticada en redes en aquella oportunidad. ”En el 2015 tuve que irme del país porque no aguantaba todas las cosas que se decían de mí. Me volví débil y me fui, me volvieron ustedes débil y me fui. No hagan esas cosas a los demás, no lo hagan: hieren y cuesta un tiempo recuperarse (…). No difundan el odio”, dijo Bludau mientras finalizaba su serie de estados en Instagram. VIDEO: Instagram.