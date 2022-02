El periodista de espectáculos Samuel Suárez brindó su total apoyo a la modelo Luciana Fuster, luego de que posteara un comunicado diciendo que su salud mental estaba al borde del colapso. Esto debido a los constantes ataques y críticas que recibe por haber iniciado un romance con Patricio Parodi. “Si ustedes, chicos de Esto es guerra, tienen una trabajadora que se queja de las críticas que salen de exponerla a un rap, a mandarle indirectas a Flavia Laos, ¿para qué siguen jugando con esto si ella no quiere jugarlo? (...) Dejen de exponerla, si ella no quiere jugar a esto, no la obliguen. Hablo muy enserio, cualquier cosa que le pase, ya saben quiénes son los principales responsables... ya escucharon que ella sufre por esto ”, expresó indignado. Asimismo, agregó que su mensaje iba dirigido también a la emisora Onda cero, en la cual Fuster se desempeña como locutora. VIDEO: Instagram