Durante la última edición de Amor y fuego, Rodrigo González no tuvo comentarios positivos sobre el rumor de la participación de Anthony Aranda, actual pareja de Melissa Paredes, en Esto es guerra. Sarcásticamente, el conductor señaló: “Pero si a él no le gusta eso. A él solo le gusta la danza, el arte que él practica. (....) Ella quiere que le guste la cámara” Finalmente, Rodrigo aseguró que algo que le incomoda del bailarín es que ha dicho públicamente que no le interesa hacerse conocido en la farándula local. “¿Sabes cuál es el problema? La inconsecuencia. Decir que no y estás que te mueres de ganas de aparecer. El doble mensaje es el problema. La hipocresía es el problema. Me hago ‘el que no’ pero me muero de ganas”, dijo el presentador. Video: Willax.