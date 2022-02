Durante el estreno de la nueva temporada de Esto es guerra, la llegada de Rosángela Espinoza al set causó intensas reacciones en los integrantes, especialmente de Rafael Cardozo. La modelo contó su versión de lo que la habría llevado a dar un paso al costado y dejar EEG. Según ella, sus estudios eran su prioridad y el show consumía mucho de su tiempo. Si bien la famosa ‘Chica selfie’ intentó ingresar al programa sin generar conflictos, el brasileño no pudo evitar recriminarle por la caótica salida del programa que protagonizó en el 2021. “Te botaron, no te fuiste para estudiar. No renunciaste. No te fuiste por la puerta grande”, señaló el chico reality. Video: América TV.