Magaly Medina a Luciana Fuster: “Aparecer en televisión no es gratis, y el precio es alto”

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina habló sobre la reacción de Luciana Fuster con respecto a los comentarios negativos que ha recibido desde que se ha visto envuelta en la polémica con Patricio Parodi y Flavia Laos. La presentadora señaló que ser un personaje público requiere bastante fortaleza. “Esto no es, el aparecer en televisión, tener éxito en las redes, tener éxito en la vida profesional, sobre todo cuando una está expuesta día tras día, no es gratis. Todo tiene un precio, y el precio es alto. (…) Hay que resistir porque este es un mundo de fieras. Toda la vida lo he dicho: en esta selva, solo el más fuerte sobrevive”, comentó. Además, la conductora de Magaly TV, la firme reveló que ella sufre depresión desde hace muchos años, pero también aseguró que esta enfermedad no le ha impedido dedicarse a su pasión. “Tenía que levantarme igual para trabajar, para mantener a mi hijo y salir adelante. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando ni siquiera quería salir de mi cama, tenía una responsabilidad con mi programa y la gente que trabajaba conmigo”. Video: ATV.