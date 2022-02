Greg Michel señala que el ‘Zorro’ Zupe fue el intermediario entre él y Peter Fajardo

Durante la última edición de Amor y fuego, Greg Michel fue invitado a hablar sobre su paso por América Televisión, específicamente por el set de Esto es guerra. El modelo señaló que recibió la invitación para participar del reality cuando aún se dividía en equipos de mujeres y hombres. El belga reveló los detalles de cómo conoció al productor del programa, Peter Fajardo. “Me llamó el ‘Zorro’ Zupe para poder ir al casting de Peter (Fajardo). (...) Cuando el Zorro me llama para ir al casting, yo le dije que no sabía expresarme bien. Él me dijo: ‘No pasa nada, solo es cara. Tranquilo’”, comentó. El modelo también reveló más detalles de la personalidad del productor y de cómo se fueron dando los acercamientos entre ambos. Video: Willax