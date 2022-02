¡Contra todo pronostico! Rafael Cardozo sorprendió a todos al ser presentado como uno de los ‘guerreros históricos’ que formarán parte de Esto es guerra por sus 10 años al aire. Hace unos días, el brasileño aseguró que no sería parte de esta nueva temporada porque consideraba que el programa había perdido la esencia de antes y que los participantes no estaban a la altura de la competencia. Sin embargo, la tarde del 21 de febrero apareció en el espacio de América TV, aunque hizo una advertencia: “Si traen a alguien que no esté listo para estar acá, yo me encargo de botarlo”. Video: América TV