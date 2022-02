Magaly Medina elogia Daniela Darcourt por su talento: “Canta y baila durante todo su espectáculo”

Magaly Medina es muy cercana a Daniela Darcourt, pero ha dejado en claro que no son amigas. Esto no que no le impide alagar la increíble voz de la salsera y su capacidad de bailar al mismo tiempo que demuestra su talento para el canto. Todo ello, a pesar de lo crítica que es la presentadora de televisión con sus comentarios. No obstante, aprovechó sus historias de Instagram para felicitar a la artista diciendo: “Extraordinario show”, “Qué tal despliegue de energía, Daniela Darcourt. Canta y baila durante todo su espectáculo” y “Grande, Daniela Darcourt”, mientras subía más videos.