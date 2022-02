Gian Marco recibió una curiosa consulta durante una transmisión en Instagam live, realizada la noche del 19 de febrero. “Dime lo que acabas de (escribir) pero en vivo”, comentó el cantautor nacional al usuario después de leer lo que escribió un internauta. “No arrugues, no pasa nada. Tu pregunta ha sido extraordinaria” , afirmó. Cuando se logró la conexión, apareció una usuaria, quien le consultó sobre su próximo concierto. Sorprendido, Gian Marco aseguró que esa no fue la pregunta inicial. La joven explicó que estaba con su novio y que él había sido quien había escrito dicha interrogante. Ya frente a la cámara, este preguntó: “¿Te tatuarías un piojito resbalándote de la cabeza?” . El intérprete de “Domitila” comenzó a reír a carcajadas y respondió: “La pregunta clave sería ¿tiene que ser un piojo caricaturesco o un piojo (de verdad)?” . “¡Viejo, me hiciste el día!”, agregó antes de cortar el enlace. Video: Instagram