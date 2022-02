Flavia Laos ha estado alejada de los micrófonos y escenarios desde hace muchos años; sin embargo, este domingo 19 de enero, la modelo anunció que un tema musical viene en camino, por lo que publicó un video en el que edita un audio musical. De acuerdo a lo difundido en el clip de Instagram, el género escogido es el reggaetón romántico y aunque no se ha revelado quién la acompañará, se puede escuchar una voz varonil. “Nuevo tema on the way”, colocó Flavia en el primer video. En la siguiente historia, escribió: “Claramente no va, pero siempre hablo tonterías cuando grabo jajaja”, refiriéndose a una broma detrás de escenas. Video: Instagram.