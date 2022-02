Magaly Medina asistió al concierto de Eva Ayllón y Daniela Darcourt, pero no pensó que la harían subir al escenario. Durante el show se observó a la cantante criolla animar a la conductora a moverse al ritmo de uno de sus temas; sin embargo, ella se rehusó y dejó un singular comentario que desató las carcajadas de los asistentes. “Oye, me has confundido con la ‘Yaha’”, expresó ante las palmas del público. Video: URPI - GLR