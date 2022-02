México es la cuna de las telenovelas. En el 2004, lanzaron una producción que impactó internacionalmente. Estamos hablando de Rubí, emitida por Televisa, en la cual el papel protagónico lo tuvo Bárbara Mori, consagrándose así en la industria. En un TEDx Talks en 2020, la actriz reveló las secuelas de estar expuesta a la fama. “Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé. Era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste” , comentó. Video: TEDx Talks