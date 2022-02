Samuel Suárez aprovechó su plataforma de entretenimiento Instarándula para abrir un casillero de preguntas a sus seguidores y responder cada una de las dudas de ellos. Es así que un fan le consultó sobre la posibilidad que hay de que Yahaira Plasencia vuelva a ingresar a Esto es guerra, en su versión verano 2022, y él no dudó en dar su punto de vista. “La hemos visto muy cerca de Peter, así como de juerga, todo lo que hemos visto. Han ido de juerga, han estado coreando. Es un ‘yahalover’ más, así que no me sorprende que la convoquen. Es su pinky, su nueva engreída. Se fue Rosángela y necesitan alguien que haga show”.