Samuel Suárez: “Prefiero quedarme sin amigos faranduleros a tener que lidiar con gente falsa”

Samuel Suárez aprovechó el famoso tema de los amigos en la farándula para ejemplificar las anécdotas que pasó para no confiar en quienes estaban cerca a él. Es así que comentó que le sorprendió, en su momento, la actitud de Alejandra Baigorria y Jazmín Pinedo que le decían estimarlo y entender su trabajo, pero la primera vez que le tocó criticarlas, lo bloquearon de redes sociales. Por el contrario, un caso resaltante fue el de Karen Dejo, quien de verdad respetó su postura y no se arañó por sus comentarios. En por ello que el periodista concluyó: “Por eso, ya aprendí. Prefiero quedarme sin amigos faranduleros a tener que lidiar con gente falsa y recontra falsa. Como les digo, hace poquito me di cuenta, pero gracias, me hicieron un gran favor”. Todo esto en referencia al distanciamiento entre Magaly Medina y Jessica Newton.