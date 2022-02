Durante la última edición de su programa en Panamericana, Andrés Hurtado visitó a Laura Bozzo en México para conversar sobre las anécdotas detrás de su fama en la televisión nacional e internacional. La famosa presentadora del talk show Laura no dudó en revelar que incluso ya después de dar el paso a la televisión no sabía nada sobre la tecnología o la preparación para hacer un programa. “En los inicios del programa Las mujeres tienen el programa, en el canal 11, yo era una persona que no tenía la menor idea de cómo hacer televisión. (…) Cuando yo empecé en canal 11, yo no tenía la menor idea de lo que era una cámara”, comentó. Video: Panamericana.