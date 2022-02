Durante la última edición de Sábado con Andrés, Laura Bozzo fue la invitada especial del programa. Andrés Hurtado viajó a México para hablar con la polémica conductora de talk show. En una parte de la entrevista, Hurtado le preguntó si se arrepentía de haber apoyado en un momento a Alberto Fujimori. Ella respondió: “Es una de las cosas que, puedo decir, más me arrepiento. Me duele en el alma haberme dejado llevar por ese glamour del poder, qué feo”. Luego que Andrés la felicitara por su confesión, ella agregó que sufrió algunas complicaciones legales en ese periodo. “En 1995, fui enjuiciada por el Gobierno de Fujimori y Montesinos. Mi madre me salvó de la cárcel. Me enjuiciaron cuando yo apoyé a Belmont”, señaló. Video: Panamericana.