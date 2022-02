Magaly revela que no participó en baby shower de Cassandra Sánchez: “Me olvidé de depositar la plata”

Magaly Medina respondió fuerte y claro. La conductora inició la emisión de su programa este 18 de febrero contestando a los señalamientos que hizo Cassandra Sánchez mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales. Durante su monólogo, Medina recordó que, cuando le ofrecieron ser madrina del bebé Milan y le pidieron participar en la organización del baby shower de Cassandra Sánchez, ella no tuvo participación en el evento. ”Ni siquiera participación monetaria porque me olvidé de depositar la plata. Soy así, bastante volada. No tuve participación, más que mi presencia”, acotó la figura de ATV, al dar a conocer detalles inéditos de la fiesta de nacimiento del hijo de Orosco y Sánchez. VIDEO: Magaly TV, la firme.