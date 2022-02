Magaly Medina responde a Jessica Newton: “Antes que ser amiga soy periodista”

Magaly Medina respondió en su programa Magaly TV, la firme emitido el 18 de febrero al comunicado que publicaron horas antes Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez en Instagram. La conductora cuestionó que la pareja la eligiera como madrina de su hijo Milan por publicidad. “ Yo no estoy al servicio de nadie. A mí nadie me compra con nada, ni con cariño, ni con encantos ni con palabras bonitas. Yo hago mi trabajo” , afirmó. En esa línea, dijo lamentar las palabras de Jessica Newton, quien aseguró que la presentadora “no sabe encontrar los límites”. “Yo, antes que ser amiga, soy periodista. Me dedico a eso. A mí ningún amigo me ha regalado absolutamente nada” , agregó. Video: ATV.