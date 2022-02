El cantante Deyvis Orosco se presentó en el programa En boca de todos para opinar sobre las acusaciones de abandono a sus canes que emitió Magaly Medina en su espacio televisivo hace unos días. El cumbiambero se mostró bastante mortificado, pues según explicó, sus perros se hospedan en un centro recreativo con todas las comodidades hasta que él y su esposa Cassandra Sánchez terminen de acomodar su hogar. “ Quiero pensar que ella no estaba al tanto de que la información que le dieron no era la correcta ”, dijo Orosco en respuesta a Medina. De igual manera, aprovechó para defender a los cuidadores y dueños de Magic Dog, lugar en el que se encuentran sus perros. “Es un centro especializado de mascotas y Henry (dueño) es parte de nuestra familia (...) No están en un albergue, están en su segunda casa”. VIDEO: En boca de todos