Peluchín responde indirectas de Magaly: “Mi padre creyó en ella y auspició su programa”

¡Se cansó! Rodrigo González ya no permitió que Magaly Medina siga mandándole indirectas asegurando que gracias a ella, él entro a la televisión. ‘Peluchín’ no dudó contar cómo llegó a la pantalla chica. “Como mi padre sabía que a mí me encantaba la televisión (…) mi padre creyó en ella, auspició su programa y ella cuando vio que yo quería estudiar comunicaciones, al ver algún dote o talento, decidió creer en mí, así como mi padre lo hizo en ella. A partir de ahí comenzamos a frecuentarnos”, expresó. Video: Willax