Magaly Medina habla de su relación con la productora de MAM: “Es mi amiga, se aguanta nomás”

Magaly Medina no suelta para nada a Jessica Newton luego de que confesara que mantiene su distancia con la directora del Miss Perú, Cassandra Sánchez de Lamadrid y la pareja de esta, Deyvis Orosco, debido a que nunca le respondieron cuando les consultó en qué momento podría conocer al pequeño.

La ‘Urraca’ se refirió a su amiga ‘Charo’ Vicentelo, productora del programa Mujeres al mando, para hablar sobre las amistades que no se ofenden con nada. En ese sentido, aseveró: “Ay, mi amiga después me va dejar de hablar, pero ella ya sabe ya. Si es mi amiga se aguanta nomás”.

Así se expresó Magaly Medina después de iniciar su espacio televisivo bailando la canción que horas antes Jessica Newton publicó en sus redes sociales: “No te creas tan importante”. Para ello, un día antes, la popular ‘Urraca’ se refirió a Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco para criticar la pedida de mano que le hizo por segunda vez en pleno concierto.

Rodrigo González responde indirectas de Magaly Medina

El conductor de Rodrigo González no se quedó callado con la respuesta de Magaly Medina, quien negó que se cuelgue de sus amigos para ganar fama, y le recordó cómo es que su padre le dio la mano cuando ella lo necesitó.

Es por ello que manifestó: “Como mi padre sabía que a mí me encantaba la televisión (…), mi padre creyó en ella, auspició su programa. Y ella, cuando vio que yo quería estudiar comunicaciones, al ver algún dote o talento, decidió creer en mí, así como mi padre lo hizo en ella. A partir de ahí comenzamos a frecuentarnos”.

Magaly Medina detalló la razón por la que ya no se comunica con Jessica Newton

Magaly Medina no se calló nada y decidió revelar cuál fue la razón exacta por la que se ha distanciado de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco, quienes iban a ser sus futuros compadres.

“Me han preguntado también hoy día si es que yo voy a ser la madrina del hijo de Deyvis y Cassandra. Yo quiero decir que desde un primer momento quise verlo, escribí para verlo, pero me dejaron en visto, no entiendo por qué. Pero siendo la dama que soy yo no insisto, tendrán sus razones los papás”, declaró.