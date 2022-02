‘Choca’ Mandros tras someterse a la cirugía bariátrica: “Bajé 41 kilos, pero recuperé 9″

En la edición de América hoy de este jueves 17 de febrero, ‘Choca’ Mandros reveló haberse realizado una cirugía bariátrica luego de sus problemas con la obesidad. Sin embargo, el conductor de televisión recordó cómo fue su proceso postoperatorio, tras el que logró bajar 41 kilos, pero después de mucho tiempo ha recuperado nueve. “Hay que hablar sinceros (…) Si te operas y no te cuidas, porque es lo que me ha pasado... Llevo 5 años desde que me hice la bariátrica (…) Yo bajé 41 kilos, pero ya recuperé nueve″, contó. Video: América TV.