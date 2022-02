En la edición de este jueves 17 de febrero, durante una secuencia de En boca de todos, Alejandra Baigorria visitó a una mujer que se iba a someter a un cambio de look. En medio se su conversación, Beatriz contó que es madre soltera y que lucha día a día por salir adelante. Debido a ello, la empresaria se quebró al recordar que tiene 33 años y que no ha podido convertirse en madre hasta el momento. “Hasta el día de hoy, no he podido ser mamá y es uno de mis grandes sueños. Puedo tener un trabajo, pero no puedo tener ese amor que tú tienes”, mencionó. Video: América TV