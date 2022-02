Durante la última edición Amor y fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre el video que se hizo viral en redes sociales, en el cual se ve a Ricardo Mendoza, conductor de Hablando huevadas, y a Norka Gaspar burlándose de una agresión sexual hacia una niña. El conductor dijo: “Esta vez sí le hizo honor al nombre de su show. (...) Humor negro, no se le puede llamar. No hay manera ni forma de bromear con este tipo de sucesos”. Ante esto, Gigi respondió: “Igual, como dice Rodrigo, hay bromas y comentarios en televisión que se escapan... pero eso es lamentable”. Finalmente, el presentador señaló que no hay forma de justificar esta falta. “No tiene justificación. (...) El humor negro no es eso. Eso es desatino. Hay cosas que no tienen ‘color’ de humor”, comentó. Video: ATV.