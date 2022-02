Luego de la supuesta ruptura entre la modelo y el empresario, el conductor le aconsejó a Sheyla que rece “de verdad, con ganas y no para hacer contenido”.

Sheyla Rojas y ‘Sir Winston’ habrían terminado nuevamente su relación y esto lo demostró la modelo a través de su cuenta en Instagram. Ella publicó una foto en la que muestra que pasó el Día de San Valentín sola y posteriormente visitó la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Rodrigo González no se quedó callado y le aconsejó: “Sheyla pídeselo de verdad, con ganas, y no para hacer contenido, porque si la morenita ve que estás yendo para hacer contenido y para hacerte la sufrida no creo que te conceda ningún milagro”. Video: Willax TV.