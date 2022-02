Gianella Maquina, la hija mayor de Melissa Klug, causó un revuelo hace una semana al anunciar que estaba en camino a una entrevista laboral. Así, según lo comunicado a través de su cuenta en Instagram, la futura abogada ya se encuentra laborando y tuvo varios comentarios sobre sus primeros días. “Ahora me divido en 20.000 partes, pero todo se puede”, dijo luego de mencionar que tenía que grabar contenido para sus seguidores. Finalmente, afirmó que está muy contenta en esta nueva etapa: “Es un giro de 360° para mí, pero me encanta. Me encanta. No me quejo para nada porque me fascina mi trabajo. Lo amo”. Video: Instagram.