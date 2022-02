Magaly Medina sobre ataque a César Hildebrandt: “Los modales y la educación se han perdido”

Durante la última edición de su programa, Magaly Medina se tomó unos minutos para opinar sobre el ataque verbal que sufrió el periodista César Hildebrandt: “Los modales y la educación se han perdido. Hay gente que, porque está en un restaurante del centro comercial El Polo, se alucina que puede decirle a todo el mundo lo que le da la gana, pero eso ya cae en la grosería y la vulgaridad”. Medina señaló que si bien Hildebrandt no es ‘santo de su devoción’, las acusaciones no fueron dadas de la forma correcta. “No vamos a pasar y, porque la opinión de Hildebrandt no te gustó, insultarlo en plena calle. (...) Yo no le haría caso a esta gente ignorante, maleducada y grosera”, señaló. Video :ATV.