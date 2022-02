Michelle Soifer reveló, durante una conversación en Instagram Live, realizada el 15 de febrero, cómo fue su experiencia con la cantante colombiana Karol G, una de las máximas exponentes femeninas de la música urbana actual, en la conferencia que brindó en los Premios Billboard 2021. Según dijo, la cantante le preguntó a la ‘Bichota’ si grabaría una colaboración con una artista peruana nueva. “Sí, pero hasta ahora no he escuchado a ninguna artista peruana que suene”, le contestó la intérprete de “MAMIII”. “Yo, yo soy Michelle. Estoy empezando y me encantaría grabar un featuring contigo”, le propuso la ‘Michi’ y recibió como respuesta: “Te voy a estar chequeando entonces”. Video: Instagram