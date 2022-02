Gigi Mitre bromea tras el compromiso de George Forsyth: “Justo se acercan las elecciones”

George Forsyth volvió a ser protagonista de las noticias, en las últimas horas, luego de anunciar su compromiso con Sonia La Torre en el Día de San Valentín. Por ello, este martes, Gigi Mitre opinó al respecto y lanzó una cruel broma al dar a entender que el exarquero de Alianza Lima lo hizo con intenciones políticas. “No quiero ser mal pensada, así que no quiero que me hagan caso, pero justo se acercan las elecciones municipales. No me hagan caso, borren lo que dije, no me hagan caso”, indicó en Amor y fuego. Video: Willax TV.