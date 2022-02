Anthony Aranda negó coqueteos con Melissa Paredes: “Ella tiene esposo, no hay manera”

A pesar de que recientemente confirmó su relación con Melissa Paredes, meses atrás Anthony Aranda le aseguró a Paula Manzanal que no existía ningún vínculo entre él y la famosa actriz. En el chat revelado por Magaly Medina se aprecian sus comentarios a las preguntas de la influencer, quien le reclamó por sus videos junto con la exconductora. El bailarín negó cualquier coqueteo entre ellos y expresó: “No me celes con Meli, es una mujer casada con hijos. (...) No te pongas celosa tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Ella tiene esposo, no hay manera”. Video: ATV.