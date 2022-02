Magaly Medina responde a críticas de Michelle Soifer: “Su opinión me va y me viene”

Luego de que Michelle Soifer criticara el look de Magaly Medina señalando que no la ve natural, la presentadora indicó que no toma importancia lo que dice la intérprete de “La nena” sobre su apariencia. “A mí, la opinión de Michelle Soifer me va y me viene. Imagínate... como si me importara lo que ella tiene que decir”, dijo. Video: GLR.