Travis Barker sorprendió a Kourtney Kardashian con estatuas gigantes de Mickey y Minnie Mouse por San Valentín

Travis Barker sorprendió a Kourtney Kardashian con dos estatuas gigantes de Mickey y Minnie Mouse, además de cientos de rosas para celebrar su primer San Valentín juntos. La CEO de Poosh compartió en sus historias de Instagram, del 14 de febrero, cómo, al despertar, encontró el techo de su casa decorada con rosas rojas y velas negras colgando, y, en el centro del vestíbulo, las dos esculturas de ébano de los personajes de Disney. “Entré y vi esto”, escribió la estrella de Keeping Up with the Kardashians (KUWTK), mientras de fondo se escucha “First day of my life” de Bright Eyes. Video: Instagram