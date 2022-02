Flavia Laos sobre ‘Pato’ Parodi y Luciana Fuster: “Es su nueva chica, tiene que defenderla”

¡Pasó página! Durante la última edición de Amor y fuego, las cámaras del programa hablaron con Flavia Laos. La modelo se mostró bastante sincera al comentar sobre lo último que está pasando en la relación de Patricio Parodi y Luciana Fuster. La influencer fue directa y dejó en claro que ya no le interesa el tema. Con respecto a que ‘Pato’ habló sobre las acusaciones que pesan sobre su nueva novia, Flavia dijo: “Es su nueva chica, tiene que defenderla (...) Tiene que sacar cara por Luciana”. Previamente, el modelo había dicho que las dos no eran amigas cercanas; no obstante, se comprobó que una llamaba a la otra ‘hermana’ en redes sociales. Más adelante, Laos dijo que no siente la necesidad de contestar nada y que desea dejar el asunto en el pasado. “Y no hablo de los demás y yo voy a seguir en lo mío. No voy a comentar de ellos porque son del pasado”, indicó. Video: Willax.