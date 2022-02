Varios personajes de la farándula se han animado a lanzar su closet sale para rematar prendas y accesorios que ya no utilizan, una de ellas es la cumbiambera Thamara Gómez, quien se conectó, el 12 de enero, al programa En boca de todos y conversó con Tula Rodríguez sobre este nuevo proyecto. “Estoy realizando mi closet sale y te cuento que hay prendas que solo me he puesto una o dos veces y bueno, casi nuevas, y las estoy vendiendo a un súper precio, baratos”, aseguró. Video: América TV.