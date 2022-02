Magaly Medina pasó divertida noche cantando karaoke con sus amigas de promoción

Bloque HTML de muestra

Magaly Medina no olvida sus orígenes y aprovecha el tiempo que tiene para dedicarle a sus amistades más cercanas, aunque no las vea tan seguido. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales al publicar el video de una orquídea que recibió de regalo: “Muchas gracias por este regalito a las chicas de la promoción 84 del San Silvestre (colegio)”, agradeció. No obstante, horas más tarde subió más videos donde se le ve a su esposo Alfredo Zambrano cantando y luego a la propia conductora entonando junto a sus amigas, al parecer, de la escuela.