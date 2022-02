Encuentran a Flavia Laos y Austin Palao besándose dentro de un auto a altas horas de la noche

Flavia Laos y Austin Palao son la pareja más esperada de nuestra farándula, y aunque hayan sido vistos juntos y en situaciones cariñosas, ambos todavía no oficializan su relacion. Los reporteros de Amor y fuego volvieron a captarlos besándose dentro de un auto a altas horas de la noche. Sin embargo, en el avance del mencionado programa, Flavia también declara respecto a las indirectas de Luciana Fuster. “No me parece el jueguito de lanzar indirectas, me parece que no hay necesidad”. “Supuestamente ¿No le gusta el morbo no?. Pero mira lo que está haciendo”, dijo la joven infuencer. Video: Amor y fuego.