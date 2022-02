A puertas del día de San Valentín, los personajes de la farándula se preparan para celebrarlo a lo grande. Brunella Horna decidió conversar con sus seguidores a través de la opción de preguntas en las historias de Instagram y no se esperó las curiosas interrogantes que recibió. “¿A qué edad te gustaría ser mamá?”, se lee en uno de los clips. La pareja de Richard Acuña no tuvo problemas en responder, ya que no es la primera vez que le consultan sobre el tema. “No lo sé, el destino y Dios sabrán cuál es el momento adecuado”, expresó. Asimismo, reveló que pasará la romántica fecha trabajando en América hoy. Video: Brunella Horna.