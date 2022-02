Verónica Linares revela que no celebra el Día de San Valentín: “Siempre me han terminado”

En el reportaje de Estás en todas en su secuencia Mi peor San Valentín de este sábado 12 de febrero, Verónica Linares fue abordada por la reportera para consultarle sobre esta fecha especial para las parejas y amigos. De inmediato, la periodista aseguró que no le gusta celebrar el 14 de febrero por sus malas experiencias en el amor, ya que sus exparejas le han terminado en el Día de San Valentín. “Siempre me han terminado en San Valentín. (…) Nunca he celebrado, la fecha me da igual. Dos veces, pero con muchos años de diferencia, me han acabado”. Video: América TV.