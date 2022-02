Tras anunciar su compromiso, Mayella Lloclla confesó que siempre le decía a sus amigos: “A mí (Jhefry Vásquez) no me va a pedir matrimonio, yo lo haré”.

Mayella Lloclla reveló que se comprometió en matrimonio con Jhefry Vásquez, su novio y padre de su hijo, y enterneció a sus seguidores en las redes sociales. “Y me dijo que sí (...) Entre nervioso y sonriente me dijo que sí. Ay, no saben lo emocionante que fue. A mí me hizo la mujer más feliz (...) Fue en el momento indicado”, escribió la actriz en Instagram, junto con un video en el que mostró cómo fue la pedida de mano en la playa. Video: Instagram